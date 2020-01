EsslingenBei Esslingen der deutschen Handball-Nationalmannschaft war man sich nach dem Pflichtsieg gegen Lettland einig: Das Einzige, worüber man sich freuen konnte, war der Einzug in die Hauptrunde. Die Leistung hingegen entsprach über weite Strecken nicht den eigenen Erwartungen. Demzufolge sprachen sowohl die Spieler als auch die Verantwortlichen im Anschluss an die Partie von einem Neustart bei der Hauptrunde in Wien. Man darf nun gespannt sein, inwieweit diesen Worten auch Taten folgen. Auch wenn die kommenden Gegner bis auf Kroatien allesamt keine absoluten Topteams sind, bedarf es einer enormen Leistungssteigerung, um das ausgerufene Ziel