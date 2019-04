OstfildernBei den Handballern der HSG Ostfildern herrscht derzeit pure Freude. Denn neben dem Klassenverbleib der ersten Mannschaft in der Württembergliga, sicherten sich die Männer der HSG Ostfildern II am vergangenen Wochenende die Meisterschaft in der Kreisliga A und damit auch den Aufstieg in die Bezirksklasse. „Die Stimmung im Verein ist natürlich super“, freute sich Spielführer Dennis Stadtmüller.

Am letzten Spieltag gab es für die zweite Mannschaft der HSG nur eine Aufgabe: Das Spiel bei der HSG Ebersbach/Bünzwangen II zu gewinnen. So kam es dann auch. Mit 28:13 sicherte sich Ostfildern souverän die zwei Punkte und wurde aufgrund des