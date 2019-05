PlochingenEs ist das letzte Saisonspiel für den TV Plochingen. Und auch das letzte Saisonspiel in der Handball-Region – so jedenfalls ist der Plan der Plochinger: Nach dem 28:28 im Relegationshinspiel beim MTV Rheinwacht Dinslaken ist die Ausgangslage für den TVP vor dem Rückspiel an diesem Samstag (20 Uhr) jedenfalls gut. Die Sache ist klar: Gewinnen die Plochinger vor eigenem Publikum, dann spielen sie in der kommenden Saison in der 3. Liga. Verlieren sie, haben sie eine weitere Chance in der zweiten Relegationsrunde. Klar ist auch: Im Erfolgsfall wird es am Samstag das letzte Spiel für Daniel Brack als Plochinger Trainer sein.