Wangen„Da war einfach nichts zu holen“, sagte Betreuer Mathias Dunz von den Württembergliga-Handballern der HSG Ostfildern zur 26:33 (12:17)-Niederlage bei der MTG Wangen. Dabei hatten sie sich so viel vorgenommen. „Alle waren bis in die Haarspitzen motiviert“, meinte Dunz. Zu Beginn hielt die HSG auch gut mit, ehe die MTG vor der Halbzeit immer wieder mit vier und dann auch mit fünf Toren in Führung ging. „Wangen hat einen Top-Tag erwischt und hat eine bombastische Abwehr gestellt“, sagte Dunz.

Nach der Pause verpasste es Ostfildern, den Anschluss wieder herzustellen, und Wangen zog weiter davon. „Die MTG machte ein leichtes Tor nach dem anderen