EsslingenVor einem Jahr führte er die Handballer des TSV Neuhausen zurück in die 3. Liga und etablierte die Mannschaft dort. Jetzt hat Ralf Bader den nächsten Karriereschritt gemacht und betreut den Bundesliga-Aufsteiger SG BBM Bietigheim. Mit seiner neuen Mannschaft kommt der 37-Jährige am Wochenende in die Region zurück und spielt beim Esslinger Marktplatzturnier mit. Im Interview äußert er sich auch über das besondere Auftaktspiel, dass dort am Freitag auf die Bietigheimer wartet.

Sie kommen diesmal nicht am Sonntag zum Turnier der regionalen Teams, sondern am Freitag und Samstag zu dem der Top-Mannschaften auf den Esslinger Marktplatz.