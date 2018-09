OstfildernVor einem Jahr stand Nellingens Rechtsaußen Tanja Padutsch vor einer schwierigen Entscheidung: Für mehr als ein halbes Jahr nach Philadelphia um dort in der USA für ihre Biologie-Masterarbeit über die unheilbare Krankheit Multiple Sklerose zu forschen – oder weiter Handball in Nellingen spielen. Sie entschied sich für das Studium. Vor dieser Saison stand Padutsch wieder vor der Wahl: Studium oder Sport. Dieses Mal gewann der Handball, wie sie im Interview erzählt.

Sie sind fast ein halbes Jahr wieder da, nachdem Sie mehr als sieben Monate studienbedingt in den USA waren und in dieser Zeit keinen Handball in der Hand hatten.