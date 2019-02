Balingen„Der TV Plochingen ist immer mit Herzinfarkt-Garantie.“ So fasst Handball-Coach Daniel Brack den 28:27 (14:12)-Auswärtserfolg seines Teams in der Baden-Württemberg Oberliga beim TV Weilstetten zusammen. Brack, der auf den erkrankten Robin Brandner und ab der 40. Minute auch auf Lukas Fischer verzichten musste, sah eine ausgeglichene Anfangsphase. Nach knapp 20 Minuten setzte sich der TVP mit vier Toren ab. Doch Weilstetten ließ nicht nach und verkürzte vor der Halbzeit auf zwei Tore. Nach der Pause drehte Weilstetten sogar für kurze Zeit die Partie. Anschließend nahm Plochingen das Heft aber wieder in die Hand. „Ein Lob an beide Torhüter und