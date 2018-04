KöngenWir sind gekommen, um zu bleiben“, formulierten die Handballer des TSV Köngen vor der Saison offiziell das Saisonziel. Klar, denn die Mannschaft hatte gerade den Aufstieg in die Landesliga geschafft und alle wussten, dass dort große Herausforderungen warten würden. Gefeiert wurde gemeinsam mit den Köngener Frauen, die den Sprung in die Württembergliga gemeistert hatten. Auch für sie galt nur der Klassenverbleib. Jetzt, kurz vor dem Saisonende, sind die Männer auf einem sehr guten Weg, das Ziel zu erreichen – mit einem Sieg am Sonntag (18 Uhr) gegen die HSG Baar will der Tabellenachte (22:26 Punkte) die allerletzten Zweifel beseitigen. Die Frauen