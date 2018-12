EsslingenZum Schluss des Handball-Jahres in der Baden-Württemberg Oberliga der Frauen kommt es zum Topspiel zwischen dem TSV Wolfschlugen und dem TSV Heiningen. Beim Männer-Württembergligisten TSV Deizisau tut sich was: Abgänge zum Saisonende, Vertragsverlängerung unter anderem mit Trainer Olaf Steinke und Personalsorgen vor dem Spiel gegen den HV RW Laupheim. Am Samstagabend kommt es zum Derby zwischen den Frauen der SG Hegensberg/Liebersbronn und des TSV Köngen. Am Sonntag können sich die Handballerinnen und Handballer der Region ganz aufs Geschenkeeinpacken konzentrieren, denn sie spielen alle bereits am Samstagabend.

Männer – BW