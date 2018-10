PlochingenHochspannung in Plochingen: In den letzten fünf Minuten der Handballpartie des TV Plochingen gegen den TSV Blaustein in der Baden-Württemberg Oberliga holte der TVP einen Fünf-Tore-Rückstand auf und schaffte noch ein 33:33 (17:18)-Unentschieden. Drei Sekunden vor Schluss brachte Christopher Weiß mit einem laut Trainer Daniel Brack „quasi Gegenstoß-Kempa“ die Schafhausäckerhalle zum Beben.

Es war bis dahin das erwartet schwere Spiel für die Plochinger gegen einen starken Gegner. Die erste Hälfte war ausgeglichenen, doch zur Mitte des zweiten Durchgangs setzte sich Blaustein erstmals mit fünf Toren ab. Diesen Vorsprung hielten die