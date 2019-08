PlochingenDie Handballer des TV Plochingen haben das geschafft, was sich so viele Vereine über Jahre hinweg vornehmen: sich kontinuierlich weiterentwickelt. Vor sechs Jahren stand das Team kurz vor dem Zwangsabstieg in die Landesliga, stieg mit Trainer Daniel Brack stattdessen aber zwei Jahre später in die Baden-Württemberg Oberliga auf und entwickelte sich dort zu einer festen Liga-Größe. Der Blick richtete sich mehr und mehr nach oben und so war es trotz der regelmäßigen personellen Umbrüche eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis es für den Sprung in die dritthöchste Spielklasse reichen sollte.

Nun stehen die Plochinger vor ihrer ersten