EsslingenMarkus Weisl, der Trainer der SG Hegensberg/Liebersbronn in der Handball-Württembergliga der Frauen, war glücklich über den knappen 31:29 (15:15)-Sieg über den TSV Zizishausen: „Endlich ein Sieg. Auch wenn es knapp war – Hauptsache zwei Punkte.“ Wie es laut Weisl häufig der Fall ist, haben die SG-Frauen einen guten Start in die Begegnung verpasst. In der Abwehr habe es Abstimmungsprobleme gegeben. „Aber die Mädels waren motiviert und ehrgeizig, sodass wir uns zur Halbzeit auf ein Unentschieden herangekämpft haben.“ Den besseren Start in den zweiten Durchgang erwischte die SG. Die Spielerinnen machten weniger Fehlerund bauten sich nach und