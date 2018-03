Blaustein (red) - Durch einen überragenden 38:19 (16:5)-Sieg beim TSV Blaustein haben sich die Handballer des TSV Wolfschlugen in ihrem letzten Saisonspiel die Meisterschaft in der Württembergliga und damit den direkten Aufstieg in die Baden-Württemberg Oberliga gesichert.

„Meister, Aufstieg, unbeschreiblich“ - mit diesen drei Wörtern und exakt elf Ausrufezeichen verkündeten die Wolfschlugener die frohe Kunde am Samstagabend um kurz nach 22 Uhr auf ihrer Facebook-Seite. Einen Tag später fügte Abteilungsleiter Wolfgang Stoll noch einige weitere Schlagwörter und Superlative hinzu. „Es war eine Weltklassevorstellung des TSV