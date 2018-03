Plochingen - Erstes Heimspiel, erster Sieg. In der Baden-Württemberg Oberliga gewannen die Handballer des TV Plochingen gegen die HSG Konstanz II mit 31:27 (15:10). Die beiden Aufsteiger zeigten den 400 Zuschauern in der Schafhausäckerhalle vor allem in der ersten Hälfte zahlreiche sehenswerte Aktionen. „Es war sehr wichtig, in diesem Spiel zwei Punkte zu holen“, freute sich TVP-Spielertrainer Daniel Brack, fügte jedoch kritisch hinzu: „Wir wissen aber, woran wir weiter arbeiten müssen.“

So richtig zufrieden ist Brack mit der Leistung des Teams noch nicht. „Wir haben es nicht geschafft,