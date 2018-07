OstfildernIn der Körschtalhalle hatten die Bundesliga-Handballer der MT Melsungen wieder festen Boden unter den Füßen. Und sie spielten mächtig auf. Während sie im Rahmen ihres Trainingslagers in Esslingen am Tag zuvor noch für eine Einheit zum Wasserball-Bundesligisten SSV Esslingen ins Becken gestiegen waren, gewannen sie am Mittwochabend ein Testspiel beim (Handball-) Württembergliga-Aufsteiger HSG Ostfildern standesgemäß mit 47:22. Aber auch Ostfilderns neuer Trainer Frank Ziehfreund war zufrieden: „Es war eine tolle Stimmung und hat allen Spaß gemacht.“

Das Team von Melsungens Coach Heiko Grimm hinterließ vor 450 Zuschauern in Scharnhausen