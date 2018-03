Im Lokalderby hatte letztlich der TSV Denkendorf das bessere Ende für sich: Das Team von Trainer Wolfgang Skrok fuhr gegen Liga-Neuling HC Wernau einen 35:31-Erfolg ein. Der TSV Wolfschlugen II steckte beim 21:34 gegen die HSG Ostfildern II bereits die zweite hohe Niederlage in der Saison ein.

Bezirksliga

Denkendorf - HC Wernau 35:31

In den ersten zehn Minuten kamen die Wernauer zu einfachen Toren aus dem Rückraum. Obendrein scheiterten die Denkendorfer immer wieder am guten Wernauer Schlussmann Alexander Müske. So übernahm der HCW mit 7:4 die Führung. Danach wachten die Gastgeber auf und glichen beim 8:8 aus. Bis