EsslingenEin großer Favorit, eine Mannschaft, die ihm ein Bein stellen will, und Absteiger, die erst mal einen Neuaufbau angehen wollen. So stellt sich die Lage in der Fußball-Kreisliga B, Staffel 1, vor dem Saisonstart dar. Der FC Esslingen ist die Mannschaft, die es zu schlagen gilt, wenn man direkt aufsteigen will. Der SC Altbach will es unbedingt schaffen – und dahinter wird es eng zugehen.

FC Esslingen

Zum ersten Mal in seiner jungen Geschichte schickt der FC Esslingen eine Männermannschaft an den Start. „Wir wollen eine gute Saison spielen, an der am Ende der direkte Aufstieg stehen soll“, sagt FCE-Trainer Mario Palomba. Allerdings lief die