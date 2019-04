EsslingenDer TSV Köngen hat in der Fußball-Bezirksliga das siebte Spiel in Folge gewonnen und bleibt die derzeit formstärkste Mannschaft. In einem guten Bezirksligaspiel siegte die Mannschaft von Trainer Daniel Rieker beim TSV RSK Esslingen mit 4:1. Bis zur 75. Minute, beim Stand von 1:1, hielten die Esslinger noch mit, ehe sich die individuelle Klasse der Köngener durchsetzte, wie Pressewart Thomas Schuler vom TSV RSK meinte. Köngen bleibt weiter Tabellenzweiter, einen Punkt hinter dem 1. FC Frickenhausen, der sein Auswärtsspiel bei den Sportfreunden Dettingen/Teck ebenfalls gewann. Nach dem 11:1 in Dettingen haben die Frickenhausener in den letzten