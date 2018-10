EsslingenFußball-Bezirksligist TSV RSK Esslingen hat als Konsequenz aus dem schwachen Saisonstart einen Trainerwechsel vollzogen: Gaetano Intemperante übergibt den Vorletzten der Tabelle an Thomas Wastl, der bisher die zweite Mannschaft in der Kreisliga B betreut hat. Wobei die Initiative auch von Intemperante selbst ausgegangen ist, der trotz seiner Erfahrung offensichtlich nicht mehr den Glauben hatte, das Ruder herumreißen zu können. „Ich hatte das Gefühl, nicht mehr richtig an die Mannschaft heranzukommen“, erklärt er.

Dieses Gefühl deckte sich mit der der Vereinsführung. Wobei der stellvertretende Abteilungsleiter Jochen Köstle betont: „Wir