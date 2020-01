WernauZwölf Punkte in 16 Spielen hatten die Wernauer Sportfreunde in der Kreisliga B, Staffel 2, bis zur Winterpause gesammelt. Keine herausragende Bilanz. Und dennoch hätten wohl nur die wenigsten damit gerechnet, dass das Spiel gegen den TSVW Esslingen am 8. Dezember, das die Wernauer mit 1:2 verloren, das letzte der Vereinsgeschichte werden sollte. Wurde es aber: Denn nur wenige Wochen später, am 10. Januar, meldete Trainer und Abteilungsleiter Alex Musumeci die Mannschaft der Sportfreunde beim Württembergischen Fußball-Verband (WFV) vom Spielbetrieb ab. Den Vereinsnamen sucht man seither vergeblich in der Tabelle, auch die bereits