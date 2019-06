Kreis EsslingenWährend die Auf- und Absteiger in den meisten Fußballklassen der Region feststehen, bringt in der Kreisliga A der letzte Spieltag die Entscheidung: Denn sowohl der Kampf um die Meisterschaft als auch der um den Klassenverbleib ist noch offen. Der FV Plochingen hat dabei gute Chancen, am Samstag alles klarzumachen und in die Bezirksliga aufzusteigen. Im Keller kommt es zum großen Abstiegsendspiel zwischen dem GFV Odyssia Esslingen und der SG Eintracht Sirnau. Oder patzt womöglich doch der TSV Deizisau II und rutscht noch mal unten rein?

Bezirksliga

Die Spannung ist raus, alle Plätze sind vergeben: Der 1. FC Frickenhausen ist Meister