EsslingenIn der Fußball-Kreisliga B, Staffel 1, siegte der ASV Aichwald II gegen den SC Altbach II deutlich mit 6:1. Am ersten Spieltag der neuen Saison war dies der höchste Sieg in der Staffel. Der ASV erobert damit in der Staffel 1 den ersten Tabellenplatz. Mit einem 5:0-Sieg in der Partie des TSV RSK Esslingen II gegen den TSV Lichtenwald setzten sich die Esslinger am ersten Spieltag knapp dahinter auf den zweiten Tabellenplatz. Die erste Gelb-Rote Karte in der neuen Saison gab es im Spiel des TSVW Esslingen II gegen den TV Hochdorf II. Der Esslinger Spieler Alasana Saidy musste vom Feld. Zuvor hatte er noch den Anschlusstreffer für die Esslinger