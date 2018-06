Anzeige

EsslingenIn der Fußball-Kreisliga A gewann der VfB Oberesslingen/Zell das wichtige Spiel um den Relegationsplatz beim TSV Wendlingen mit 4:2 (2:2). Somit spielt der VfBO im ersten Relegationsspiel am 14. Juni gegen den TSV Grafenberg. Ausgerichtet wird die Begegnung beim TV Tischardt.

GFV Odyssia – TSV Harthausen 2:1

Bereits in der 5. Minute traf Xrisanthos Memouris per Foulelfmeter zum 1:0. Lamin Toray erhöhte in der 36. Minute auf 2:0. Hoffnung kam beim TSV Harthausen auf, als Slobodan Markovic einen Handelfmeter zum 1:2 (75.) verwandelte. Zu mehr reichte es aber nicht mehr.

Wendlingen – VfB Oberessl./Zell2:4

Der TSV Wendlingen ging durch ein Eigentor von Demir Muric in der 2. Minute in Führung. Felix Rueß erhöhte in der 16. Minute auf 2:0. Der VfB Oberesslingen/Zell erzielte durch Mustafa Koc den Anschlusstreffer (20.). Francesco Gianotti traf noch vor der Pause zum Ausgleich (37.). Kurz vor Ende der Partie machten Koc und Gianotti den wichtigen Sieg für den VfBO perfekt (82./88.).

TSG Esslingen – Baltmannsw. 1:3

Die drei Tore für Baltmannsweiler erzielte jeweils Kalilu Sanneh (4./12./36.). Den Treffer für die TSG erzielte Matthias Seifried (81.).

SGE Sirnau – TV Nellingen II6:3

Sirnau ging durch Joshua Senne schnell in Führung (9./19.). Öczan Akar erhöhte auf 3:0 (31.). Marcel Pirron verkürzte direkt nach dem Seitenwechsel auf 1:3. Senne stellte den alten Abstand wieder her (55.). Pirron erzielte fünf Minuten einen weiteren Treffer. Argent Morina taf zum 5:3 für Nellingen (74.). Den Schlusspunkt zum 6:3 setzte Felix Winkler (75.).

TSV Köngen II – FV Plochingen2:5

Köngen ging direkt nach dem Anpfiff in Führung. Nur zehn Minuten später erzielte Julian Augustin den Ausgleich. Max Klobeck erhöhte in der 35. Minute auf 2:1 für Plochingen. Markus Penzkofer erzielte weitere Treffer für Plochingen (40./50.). Köngen kam durch einen direkten Freistoß zum 2:4-Anschluss. In der 84. Minute erzielte Penzkofer seinen dritten Treffer an diesem Tag.

VfB Reichenbach – TB Ruit 5:2

In der 9. Minute ging der VfB durch Vilson Bibaj in Führung. Die Gastgeber erhöhten durch Yasin Konyali auf 2:0 (20.). Moritz Hofmann erzielte den Anschlusstreffer für Ruit (32.). Ebrima Darboe stellte den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her (45.). Nach der Pause traf erneut Moritz Hofmann (62.) zum 2:3 für Ruit. Das 4:2 erzielte Kevin Schindler (65.). Konyali erzielte per Foulelfmeter den Treffer zum 5:2-Endstand (80.).

TSV Wernau – SV 1845 Esslingen 6:4

Die Torschützen zum 2:0-Pausenstand waren Mert Bucan (16.) und Milan Zeljkovic (20.). Der TSV baute seinen Vorsprung auf 5:0 aus. Die Tore erzielten Dominik Stadel (49.), Ebrima Ceesay (61.) und wieder Bucan. In der 74. Minute verkürzte Tim Schumacher für die SV 1845 auf 1:5. Nochmals Ceesay erhöhte zum 6:1 (76.). Die Torschützen zum 6:2 (79.), 6:3 (87.) und 6:4 wurden der Redaktion nicht übermittelt.red