Stuttgart (dpa) - Die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart hat in der 3. Fußball-Liga zu Hause gegen den SSV Jahn Regensburg mit 1:2 (1:1) verloren. Vor 410 Zuschauern erwischte Regensburg einen guten Start, doch Stuttgart ging bereits in der Anfangsphase durch ein Tor von Raphael Holzhauser (12.) in Führung. Dessen Teamkollege Benedict Röcker (27.) sorgte unglücklich mit einem Eigentor wieder für den Ausgleich. Danach ließen die Gastgeber stark nach. Das Regensburger Siegtor erzielten Selcuk Alibaz (57.).

