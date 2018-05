Stuttgart (red) - Der Fußball-Drittligist VfB Stuttgart II will heute (14 Uhr) beim FC Energie Cottbus an die Leistungen der vergangenen Wochen anknüpfen. „Durch den Trainerwechsel hat die Mannschaft viel mehr Stabilität, sie tritt sehr kompakt auf, man muss sie erst einmal knacken“, sagt VfB-Trainer Jürgen Kramny und spielt dabei auf den Wechsel zu Vasile Miriuta an, der seit dem 24. September auf der Cottbuser Bank sitzt. Personell hat Kramny bis auf Daniel Ripic, der nur Reha-Training absolvieren kann, alle Spieler an Bord. Auch Prince Osei Owusu ist am Dienstag wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Wie immer entscheidet sich