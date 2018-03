Nöttingen (red) - Der Fußball-Regionalligist VfB Stuttgart II musste sich gestern im Spiel beim FC Nöttingen mit einem 2:2 (1:1) zufrieden geben. Ein Sieg, drei Remis, drei Niederlagen und Tabellenplatz 13 - so liest sich die Bilanz des Teams von Trainer Sebastian Gunkel nach sieben Spieltagen.

Tobias Feisthammel brachte den VfB II, der ohne seinen verletzten Kapitän Tobias Rathgeb (Faszien-Einriss in der Kniekehle) antrat, nach zwölf Minuten mit 1:0 in Führung. Der Vorteil war bereits sieben Minuten später egalisiert, Mario Bilger erzielte das 1:1. Und wieder war es in diesem Duell zwischen Auf- und Absteiger der VfB II, der