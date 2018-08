Großaspach (dpa) - Der VfB Stuttgart II hat in der 3. Fußball-Liga dem Spitzenreiter Chemnitzer FC ein torloses Unentschieden abgetrotzt. 720 Zuschauer sahen in Großaspach eine weitgehend chancenarme Partie. In der ersten Hälfte neutralisierten sich die Mannschaften weitgehend. In der zweiten Hälfte wurde das Spiel etwas besser, was vor allem an den Stuttgartern lag. Die Schwaben waren insgesamt die etwas bessere Mannschaft und hatten durch Tim Leibold (43.) die beste Chance zum Sieg. Die Stuttgarter stecken zwar weiter im Tabellenkeller, bauten aber ihre Serie von nun vier Spielen ohne Niederlage aus.

