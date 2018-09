Stuttgart (red) - Nach drei Niederlagen in Folge feierte Fußball-Regionaligist VfB Stuttgart II wieder ein Erfolgserlebnis und machte im Kampf um den Klassenverbleib Boden gut. Der VfB kam zu Hause gegen den TuS Koblenz zu einem 3:0 (0:0)-Sieg und schloss damit nach Punkten zu Koblenz auf.

Damit haben sich die von Sebastian Gunkel trainierten Stuttgarter für die 2:4-Niederlage beim SSV Ulm 1846 am vergangenen Samstag rehabilitiert. Die Tore der Partie fielen erste in der Schlussphase. Anto Grgic brachte den VfB in der 78. Minute in Führung. Marvin Wanitzek erhöhte nur zwei Minuten später auf 2:0, und Pascal Breier machte mit dem