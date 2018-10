Stuttgart (red) - FC Bayern München gegen VfB Stuttgart heißt es morgen (14 Uhr) - allerdings in der 3. Liga, wo im Stadion an der Grünwalder Straße die zweiten Mannschaften der Traditionsclubs aufeinander treffen. Die Stuttgarter gelten in diesem Fall als Favorit. Sie stehen mit zwölf Punkten auf Platz acht, während die Bayern mit halb so viel Zählern Letzter sind. VfB-Coach Jürgen Seeberger war mit dem jüngsten 1:1 gegen die SpVgg Unterhaching zufrieden. „Wenn wir in München die Leistung abrufen können, die wir am Dienstag in der letzten Stunde gezeigt haben, dann bin ich optimistisch“, sagt der Coach, der auf die genesenen Tobias