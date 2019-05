Kreis EsslingenDer TSV Deizisau II hat in der Kreisliga A am vergangenen Wochenende das Maximum herausgeholt: Durch den Sieg gegen die SG Eintracht Sirnau und deren Punktabzug schoben sich die Deizisauer auf den Relegationsplatz. Auch der FVP profitierte von dem Urteil und hat den Bezirksliga-Aufsieg nun wieder in der eigenen Hand. Beim FC Esslingen in der Kreisliga B, Staffel 1, herrscht derweil nach dem perfekt gemachten Aufstieg Jubelstimmung.

Bezirksliga

Es hätte so schön sein können für den TSV Deizisau: Drei Punkte gegen den VfL Kirchheim und der TSV hätte sich Platz drei vom 1. FC Donzdorf zurückgeholt. Doch daraus wurde nichts. Am Ende