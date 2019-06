Unerbittlicher Kampf mit Happy End für TSV Köngen

Fußball-Bezirksligist TSV Köngen schlägt SG Bettringen nach Elfmeterschießen und zieht ins Relegations-Finale ein

Am kommenden Sonntag (15 Uhr) spielen die Köngener in Jesingen um die direkte Rückkehr in die Landesliga.