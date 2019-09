EsslingenDem FV Plochingen gelang in der Fußball-Bezirksliga trotz einer zwischenzeitlichen 3:1-Führung nicht die ganz große Überraschung beim TSV Deizisau. Am Ende wurde es ein 3:3-Unentschieden. Dennoch war der Deizisauer Spielleiter Thomas Stiehl mit dem Punkt nicht zufrieden. „Wir waren in der ersten Hälfte einfach zu weit weg vom Gegner“, versuchte Stiehl den Rückstand zu erklären, „aber in der zweiten Hälfte war es ein Spiel auf ein Tor, da hätte auch noch mehr Treffer herausspringen können.“ Die Plochinger dürften sich ebenfalls ärgern, denn sie mussten den Treffer zum 3:3-Ausgleich erst in der 84. Minute hinnehmen. Fazit: Der TSV bleibt dran