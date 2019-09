EsslingenMit dem bisherigen Saisonverlauf sind wir zufrieden. Wenn alles optimal läuft, hoffen wir, um die ersten fünf Plätze in der Kreisliga A, Staffel 1, mitspielen zu können“ – so das Statement von Klaus Schütte, dem Trainer der TSG Esslingen, vor dem Spiel beim VfB Oberesslingen/Zell. VfBO-Coach Avdo Smajic war auch „bislang zufrieden“, trauerte jedoch noch den am letzten Sonntag beim Remis in Sirnau verlorenen zwei Punkten nach. Im Duell der gut gestarteten Teams setzte sich der VfBO mit 3:1 (2:0) durch und ist jetzt Dritter in der Tabelle.

Das Spiel begann in den ersten gut 30 Minuten mit klarer Überlegenheit der Gastgeber.