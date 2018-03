Regglisweiler (red) - Der Fußball-Landesligist TV Nellingen hat mit einem 3:2 (3:0)-Erfolg beim TSV Regglisweiler den dritten Sieg in dieser Saison gelandet. „In der ersten Hälfte haben wir die bisher beste Saisonleistung gezeigt“, freute sich der TVN-Pressewart Peter Hirma.

Nellingen bestimmte von Anfang an das Geschehen. Folgerichtig ging der TVN in der 21. Minute mit 1:0 in Führung. Nach Vorarbeit von Brice Youdomme Tchommoe war Marian Hafner zur Stelle. Einen Freistoß von Volkan Dere verlängerte Tobias Mattl mit dem Kopf zum 2:0 (30.). Als gleich nach dem Wechsel das 3:0 fiel (47.), war die Partie praktisch entschieden.