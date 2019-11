EsslingenSowohl in der Fußball-Bezirksliga als auch in der Kreisliga B stehen sich der TV Nellingen und der FV Plochingen gegenüber. Der TSV Berkheim will eine Revanche.

Bezirksliga

Am Sonntag kommt es gleich zweimal zum Duell TV Nellingen gegen FV Plochingen: Während sich die jeweils zweiten Mannschaften in der Kreisliga B gegenüberstehen, kämpfen die ersten Mannschaften um 14.15 Uhr in der Bezirksliga um drei Punkte. In der Tabelle steht der TVN zwar über den Plochingern, doch Nellingens Pressewart Peter Hirma warnt vor dem starken Aufsteiger: „Sie haben eine wirklich gute Mannschaft beisammen.“ Daher hofft Hirma auf eine ähnlich starke Leistung