Kreis EsslingenFolly Kangnissoukpe, von seinen Mitspielern nur „Josef“ genannt, hat einen Lauf. Der Stürmer des TSVW Esslingen traf in der Kreisliga B zum zweiten Mal in Serie doppelt. Thorsten Schöllkopf, der Noch-Trainer des Noch-Bezirksligisten TSV Denkendorf, versuchte das Toreschießen zu verhindern: Weil alle Torhüter verletzungsbedingt ausgefallen waren, stellte sich der Coach in seinem letzten Spiel für Denkendorf selbst ins Tor. Petros Alexandrou, Sportvorstand der SG Eintracht Sirnau aus der Kreisliga A, kündigte indes an, Berufung gegen das Urteil des Bezirkssportgerichts einzulegen.

Bezirksliga

Der TSV Denkendorf ist aus der Bezirksliga