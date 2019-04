Kreis EsslingenAls die Fußballer des Bezirksligisten TSV RSK Esslingen in Neidlingen ankamen, ertönte laute Blasmusik. Ablenken ließen sich die Esslinger von den ungewohnten Klängen aber nicht. Am Ende stand für den Tabellenvorletzten mal wieder ein Sieg zu Buche. Dieser blieb dem FV Plochingen verwehrt. In der Kreisliga A verlor der Spitzenreiter ausgerechnet im Duell mit dem zweitplatzierten TSV Harthausen erstmals in dieser Saison.

Bezirksliga

Der TV Nellingen klettert und klettert. Durch einen souveränen 3:0 (0:0)-Erfolg gegen den 1. FC Donzdorf überholte der TVN die Donzdorfer in der Tabelle und steht nun auf dem vierten Platz. „Gegen einen