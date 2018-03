Echterdingen (red) - Der TSV RSK Esslingen hat seine Siegesserie in der Fußball-Landesliga fortgesetzt. Bei Calcio Leinfelden Echterdingen gelang es der Mannschaft, einen 0:1-Rückstand in einen 3:1-Sieg umzudrehen. Der TSV RSK zeigte in den beiden Hälften zwei komplett unterschiedliche Leistungen. „In den ersten 45 Minuten waren wir einfach viel zu harmlos vor dem Tor“, resümierte RSK-Spielleiter Thomas Schuler. Dabei startete der TSV RSK Esslingen verheißungsvoll in die Partie. Bereits in der zweiten Minute hatte Till Augner freistehend vor dem leeren Tor die Chance, seine Mannschaft in Führung zu bringen - er scheiterte jedoch. In