LichtenwaldEs ist eine kleine Erfolgsgeschichte. Vor knapp einem halben Jahr stand der Fußball beim TSV Lichtenwald vor dem Aus. Nun aber sagt der neue Abteilungsleiter Werner Kiepfer vor dem Spiel des Fünften der Kreisliga B, Staffel 1, am Sonntag (15 Uhr) gegen Spitzenreiter FC Esslingen: „Wir werden einiges an Remmidemmi machen und werden ein paar Bratwürste mehr besorgen.“ Die Vorfreude ist groß. Nicht nur, weil die neu zusammengestellte Mannschaft mit 13 Punkte aus sieben Spielen gut in die Saison gestartet ist und zudem vor dem Spiel ofiziell die neue Ausrüstung überreicht bekommt, sondern weil sie eben überhaupt noch am Start