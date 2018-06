LichtenwalsBeim TSV Lichtenwald wird auch in der kommenden Saison Fußball gespielt – oder: Totgesagte leben länger. Nachdem vor ein paar Wochen die Zukunft des Vereinsfußballs in der Schurwald-Gemeinde noch äußerst ungewiss war, hat sich eine „Task Force“, bestehend aus ehemaligen Spielern und Funktionären und angeführt von Werner Kiepfer, der Sache angenommen. In einer Abteilungsversammlung wurden Ämter und Posten neu besetzt und die Weichen für die Zukunft gestellt. Demnach werden die Fußballer in Lichtenwald in der kommenden Saison in der Kreisliga B weiter dem Ball nachjagen.

Im Januar drohten die Lichter auszugehen. Abteilungsleiter