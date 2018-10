EsslingenIn der Fußball-Bezirksliga erkämpfte sich der TSV Köngen einen Punkt beim 1. FC Donzdorf (1:1). Der TSV Deizisau feierte einen souveränen 4:0-Sieg gegen den TV Neidlingen. Der TSV RSK Esslingen verlor unglücklich mit 2:3 in der Nachspielzeit gegen die SGM T/T Göppingen.

1. FC Donzdorf – TSV Köngen 1:1

In der Anfangsphase tasteten sich beide Teams langsam ab. In der 27. Minute erzielte Nico Kolb den Führungstreffer für Donzdorf. Die zweite Hälfte begann lebendiger, der TSV war wacher und belohnte sich: Michael Rüttinger traf zum 1:1-Ausgleich. Der eingewechselte Sebastian Albrecht hatte in