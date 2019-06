KöngenHinter Fußball-Bezirksligist TSV Köngen liegen Wochen des Wartens. Denn bereits seit dem 26. Mai steht fest, dass die Köngener an diesem Mittwoch (18 Uhr) in der ersten Relegationsrunde um den Aufstieg in die Landesliga spielen werden. Unklar war bis zuletzt, wie der Gegner des TSV heißen wird. Doch auch hier herrscht seit Samstag Klarheit: Im ersten von drei möglichen Spielen geht es für Köngen auf dem Sportplatz des SV Pappelau-Beiningen gegen die SSG Ulm, den Zweiten der Bezirksliga Donau/Iller.

„Der Ausgang des Spiels ist völlig offen. Am Ende wird die Mannschaft gewinnen, die mit dem Druck besser umgehen kann“, vermutet TSV-Coach Daniel