EsslingenFür den Fußball-Landesligisten TSV Köngen steht am Freitag (19.30 Uhr) das nächste „Endspiel“ im Abstiegskampf an. Zu Gast in der Fuchsgrube ist der 1. FC Frickenhausen. Bezirksligist TSVDeizisau hat gegen den TSV Obere Fils etwas gutzumachen, und der TV Nellingen trifft auf einen „harten Brocken“.

Landesliga

Bereits am Freitagabend (19.30 Uhr) empfängt der TSV Köngen den 1. FC Frickenhausen zum Derby. Mut macht den Gastgebern im Kampf gegen den Abstieg besonders die kleine Serie von drei ungeschlagenen Partien in Folge. „Wir müssen defensiv stabil sein, dann bin ich optimistisch. Vorne machen wir immer unsere Tore“, sagt Köngens