EsslingenIn der Fußball-Kreisliga A gewann der TSV Denkendorf gegen den FV Plochingen mit 5:0 und benötigt nur noch einen Punkt, um in die Bezirksliga aufzusteigen. Der TV Nellingen II kann den Klassenverbleib nach der 1:5-Niederlage gegen den TSV Köngen II aus eigener Kraft nicht mehr schaffen. Der TSV Harthausen und der VfB Oberesslingen/Zell (siehe Bericht Spiel der Woche) liefern sich ein spannendes Rennen um den Relegationsplatz.

TSV Denkendorf – FV Plochingen 5:0

Der TSV ging bereits in der 2. Minute durch Felice Franza in Führung. In der 37. Minute erzielte Genti Kukaj das 2:0. Eine Minute später