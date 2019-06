WäschenbeurenMit hängenden Köpfen schlichen die Fußballer des TSV Denkendorf vom Platz: Mit 1:4 (1:1) unterlag das Team des scheidenden Trainers Thorsten Schöllkopf im Relegationsfinale der Bezirksliga dem Kreisliga-A-Vizemeister FV Vorwärts Faurndau und steigen damit aus der Bezirksliga in die Kreisliga ab.

„Das Spiel war ein Spiegelbild der Saison – wir gehen früh in Führung und lassen uns dann den Schneid abkaufen“, ärgerte sich der Denkendorfer Sebastian Ullmann, der seine Mannschaft bereits nach zehn Minuten mit 1:0 in Führung gebracht hatte. „Faurndau war wesentlich bissiger und hat mit mehr Selbstbewusstsein gespielt“, so Ullmann weiter.