Kreis EsslingenEs wird spannend in der Fußball-Region: In gleich drei Relegations-Finals sind Mannschaften aus dem EZ-Verbreitungsgebiet vertreten. Den Auftakt machen am Donnerstag der TSV Deizisau II und der TV Nellingen II, wenn es um den letzten Platz in der Kreisliga A, Staffel 1, geht. Bezirksligist TSV Denkendorf kämpft am Samstag gegen den FV Vorwärts Faurndau um den Klassenverbleib. Und der TSV Köngen möchte sich am Sonntag die direkte Rückkehr in die Landesliga sichern. Gegner in diesem Entscheidungsspiel ist der TSV Weilheim.

Bezirksliga/Landesliga

Mit 8:7 (1:2, 2:2) nach Elfmeterschießen hat der TSV Köngen im Relegations-Halbfinale