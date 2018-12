DeizisauKurz flammte Hoffnung bei den Anhängern der SG Hegensberg/Liebersbronn auf, doch am Ende machte sich doch wieder große Enttäuschung breit. Mit 31:38 (13:16) verlor das Team von Trainer Jochen Masching beim TSV Deizisau und steckte damit die dritte Niederlage in Folge ein. Für die Deizisauer war es dagegen der vierte Erfolg nacheinander. „Der Sieg geht für Deizisau völlig in Ordnung“, erkannte Masching nach dem Schlusspfiff an und stimmte damit seinem gegenüber Olaf Steinke zu, der ebenfalls von einem „verdienten Erfolg“ sprach.

Deizisau legte gut los, strahlte vor allem über die erste und zweite Welle eine enorme Gefahr aus. Immer wieder