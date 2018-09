EsslingenDer Fußball-Bezirk Neckar/Fils trauert um Karl Wieland. Der frühere Vorsitzende des Bezirks ist am Montag kurz vor seinem 83. Geburtstag in Nürtingen gestorben, wie sein Nachfolger Rainer Veit mitteilte. Wieland stand von 1982 bis 2009 an der Spitze des Bezirks und leitete diesen „mit größter Umsicht“, wie Veit erklärt. Seit seinem Abschied 2009 war Wieland Ehrenvorsitzender.

„Sein Privatleben war unserem Fußballsport verschrieben“, betont Veit. Bereits 1953 leitete Wieland als Schiedsrichter Fußballspiele und stieg bis in die 1. Amateurliga, die der heutigen 3. Liga entspricht, auf. Bis 1990 blieb er als Unparteiischer tätig.