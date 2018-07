DenkendorfAuf einmal ist Klatschen zu hören. Nicht sonderlich laut, aber schnell. Für ein paar Sekunden schlagen Handflächen aneinander, dann herrscht wieder Ruhe im Gottlob-Müller-Stadion in Denkendorf. Einen kurzen Augenblick später wird wieder geklatscht. Dieses Mal noch schneller. Vereinzelt ertönen laute Rufe: „Geschafft!“ – „Ich auch!“ Insgesamt 24 Kinder, zwischen sieben und acht Jahren, werfen immer wieder einen Fußball in die Luft, versuchen anschließend so oft wie möglich in die Hände zu klatschen, bevor sie den herabfallenden Ball wieder fangen. Einige Minuten geht das so. Was ungewöhnlich aussieht, ist eine Aufwärmübung für Jugendspieler,