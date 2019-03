EsslingenWinterpause ade, Fußball olé. So oder so ähnlich dürfte es geklungen haben, als am Wochenende in den Fußballklassen der Region nach fast dreimonatiger Winterpause der Ball wieder rollte. Wenn er denn rollte. Denn Sturmtief Eberhard hatte phasenweise etwas dagegen und machte mit dem runden Spielgerät, was es wollte. Orkanartige Böen aus allen Richtungen erschwerten den Kickern ihren ersten Auftritt im neuen Jahr. Hinzu kam, dass viele Rasenplätze durch die kalte Jahreszeit zusätzlich gebeutelt waren. Gespielt wurde trotzdem: Und so startete Bezirksligist TSV Deizisau mit einem Erfolgserlebnis ins Fußballjahr 2019, auch der